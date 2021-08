Kanye West vraagt officieel naamsverandering aan: hij wil aangesproken worden met deze 2 letters

De aanvraag werd al op 11 augustus ondertekend, maar is pas dinsdag ingediend bij de gerechtelijke autoriteiten. Kanye Omari West (zoals zijn officiële naam luidt) verklaart de aanvraag tot wijziging omwille van ‘persoonlijke redenen’. Een rechter moet deze aanvraag wel nog goedkeuren, vooraleer de naamswijziging officieel is.

In 2018 veranderde de rapper zijn Twitter-naam al naar Ye, wat volgde op de release van zijn gelijknamig album. Hij tweette toen: ‘Het wezen dat formeel bekendstaat als Kanye West. Ik ben YE.’ Naast een afkorting van zijn naam, is het ook een woord dat frequent in de Bijbel voorkomt, vertelde hij toen in interviews.

Nieuw album

Verwacht wordt dat West eind deze maand zijn tiende studioalbum Donda uitbrengt. Een officiële releasedatum is nog niet bekend, nadat hij die al twee keer verzette. De muziek stelde hij wel al voor tijdens zijn ‘Donda listen sessions’. Eerder deze maand deelde hij ook een lijst met artiesten die meegewerkt hebben aan de plaat. Zo zullen onder andere Jay-Z, The Weeknd en Jay Electronica op de plaat te horen zijn.