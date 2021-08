Alison Van Uytvanck wordt weggespeeld in Chicago en geeft op in tweede ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 58) heeft woensdag opgegeven in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Chicago .

Tegen het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 40) keek Van Uytvanck al snel tegen een 6-1, 1-0 achterstand aan, waarna ze besliste de handdoek in de ring te werpen.

In de kwartfinales neemt Vondrousova het op tegen ofwel de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 98) ofwel de Française Alizé Cornet (WTA 68).

De 27-jarige Van Uytvanck was de enige Belgische op de hoofdtabel in het enkelspel in Chicago.