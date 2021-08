Terug ‘het normale leven’? Dit zijn de belangrijkste hindernissen die we daarvoor nog moeten nemen

Als de Amerikanen hun best doen, dan kunnen ze in de lente van volgend jaar het hoofdstuk corona afsluiten. Een terugkeer naar de ‘normaliteit’ kan dan mogelijk zijn, zegt de prominente Amerikaanse viroloog Anthony Fauci. Met voorspellingen is het altijd opletten, maar de kans dat we er in de lente beter voorstaan dan vandaag is reëel. Het coronavirus helemaal uit onze gedachten bannen? Dat wordt kantje boord.