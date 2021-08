Vrouw uit Schoten vindt haar vermiste kat na vijf jaar terug in asiel van ... Schoten

De Kringwinkel, de hele Paalstraat, alle supermarkten: wie vijf jaar geleden in Schoten rondliep, kon onmogelijk ontsnappen aan de foto’s van de zwarte kattin met het klein wit slabbetje. Werkelijk overal hing Edel De Smedt affiches van ‘vermist’ nadat de toen zevenjarige Cleo niet meer naar huis was gekomen. Dat was sowieso al raar, want Cleo liep nooit ver weg maar lag meestal vlakbij tussen de planten te soezen.

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze was meegenomen, zeker omdat niemand reageerde op al onze flyers en affiches. Het is te zeggen: wij kregen wel eens een oproep van een zwarte kat die ergens gevonden was. We zijn zelfs een keer gaan zien in een dierenkliniek naar een aangereden kat die haar poot geamputeerd moest worden. “Da’s niks, we komen kijken. Als het ons Cleo is pakken we haar zelfs zónder poten nog terug”, zeiden wij. Maar het was altijd vals alarm.”

De vermissingsaffiche vanl vijf jaar geleden. — © rr

Als dierenliefhebster had Edel al een hele tijd geleden de Facebookpagina van het asiel in Schoten geliked. “Maandagavond zat ik ’s avonds nog even op Facebook toen ik op de facebookpagina van het asiel ineens een zwarte kat zag staan. Gesteriliseerd, maar niet gechipt. Dat klopte, want Cleo raakte vermist terwijl ik al een afspraak had vastliggen om haar te laten chippen, en we hadden haar al laten steriliseren. Leeftijd: 10-plus. Ons Cleo is twaalf. Denk jij wat ik denk?, vroeg ik toen ik de foto aan mijn man toonde. Hij knikte en zei: ‘Ik denk hetzelfde’.”

Cleo nu als twaalfjarige kattin weer thuis. — © rr

Huisplasser

Dinsdag belde Edel meteen het asiel. Bleek dat Cleo door mensen uit Schoten bij een dierenarts in Schoten was binnengebracht met de vraag haar te euthanaseren. Reden? Ze was oud en plaste in huis. De dierenarts onderzocht Cleo en oordeelde dat het nog om een gezonde kat ging. Ze weigerde Cleo te euthanaseren en bracht haar naar het asiel.”

In het asiel begon Cleo meteen te flemen toen ze Edel zag. Bij de eerste miauw was alle twijfel weg. “Haar miauw is nog juist hetzelfde. Thuis merkten we ook aan de hond dat hij Cleo nog herkende. Normaal gaat hij elke nieuwe kat - want we hebben er nog drie anderen waarvan Cleo de oudste nog kent - uitgebreid besnuffelen, maar op Cleo reageert hij amper. Hij had meer iets van ‘ah, jij weer’. Cleo is even oud als onze dochter. Ze zijn de eerste zeven jaren samen opgegroeid. Je merkt bij Cleo nog iets van herkenning, maar tegelijk ook wel wat verwarring. Want de kinderspeelhoek is ineens een bureauhoek met allemaal computers geworden.”

Of Edel boos is op de mensen die Cleo wilden laten doodspuiten? “Mijn dankbaarheid naar die dierenarts toe is veel groter dan mijn boosheid. Zij is een held. In het asiel en nu ook bij ons vertoont ze geen gedrags- of zindelijkheidsproblemen. Cleo wordt nu zo snel mogelijk gechipt.”