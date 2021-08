Gilbert, Ewan, Alaphilippe, Evenepoel: pak toppers aan de start voor WK-repetitie in Druivenkoers Overijse

Het parcours van de 61ste editie van de Druivenkoers in Overijse (1.1) werd fiks onder handen genomen, met vijf hellingen die eveneens in het parcours van het komende wereldkampioenschap worden opgenomen. Wellicht daarom ook dat het deelnemersveld kwalitatief donderdag zo hoog is. Onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Aimé De Gendt, Philippe Gilbert, Caleb Ewan en Marc Hirschi zijn van de partij.

Florian Sénéchal zal zichzelf niet opvolgen. De Fransman heeft in de Vuelta andere katten te geselen. “Met het wereldkampioenschap dat dit jaar in ons land wordt gehouden wilden wij onze omloop van de Druivenkoers toch enigszins herschikken. Zo kunnen de renners al eens een repetitie houden voor 26 september. De hellingen van het dat bewuste WK komen dus nu ook bij ons enkele keren voor”, meldt organisator Willy Van Roy.

“Sommigen stellen dat het parcours nu zwaarder is geworden, maar dat zou ik niet durven zeggen. In het verleden hadden we ook al enkele pittige hellingen in ons parcours zitten. De samenwerking met Flanders Classics heeft er wel voor gezorgd dat de Druivenkoers wat tikjes meegekregen heeft van de Brabantse Pijl en het WK, maar dit zonder onze eigenheid te verliezen.”

“Met Deceuninck - Quick-Step, Intermarché-Wanty Gobert, Lotto Soudal, Cofidis en UAE Team Emirates hebben wij vijf WorldTeams aan de start. Zij leveren mannen af als wereldkampioen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en Philippe Gilbert. Maar ook de ProTeams zoals Alpecin-Fenix komen met een sterke delegatie naar Overijse. B&B Hotels vaardigt wellicht Jonas Van Genechten af, de winnaar van 2014 en tweede in 2018. Ik verwacht me alvast aan een boeiende wedstrijd, met onder andere de hellingen van de Lanestraat, S-Bocht Overijse, Bekestraat, Smeysberg en Moskesstraat als scherprechters.”

Technische gegevens:

Start: Dreef ter hoogte Puttestraat Overijse om 12u45Finish: Dreef ter hoogte Puttestraat Overijse omstreeks 17u10Afstand: 192 kmHet parcours: Start Puttestraat Overijse, Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Overijse, Lanestraat, Huldenberg, Neerijse, Lanestraat en Loonbeek. Na 46 kilometer nog drie plaatselijke ronden van elk 48,5 kilometer via Loonbeek, Lanestraat, S-Bocht Overijse, Bekestraat, Tervuren, Duisburg, Huldenberg, Veeweide, Smeysberg, Moskesstraat en aankomst op de Dreef ter hoogte van de Puttestraat in OverijseDe hellingen: Lanestraat (19 km, 42 km, 65 km), S-Bocht Overijse (70 km), Bekestraat (73 km), Veeweide (78 km), Smeysberg (82 km), Moskesstraat (88 km), Lanestraat (114 km), S-Bocht Overijse (118 km), Bekestraat (121 km), Veeweide (126 km), Smeysberg (131 km), Moskesstraat (136 km), Lanestraat (162 km), S-Bocht Overijse (167 km), Bekestraat (170 km), Veeweide (175 km), Smeysberg (179 km), Moskesstraat (185 km)