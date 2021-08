Iets voor jou? La Trappe brengt eerste trappistenbier zonder alcohol

Bieren zonder alcohol hebben al enkele jaren de wind in de zeilen, en sinds enkele dagen kunnen liefhebbers zich nu ook laven aan het eerste trappistenbier zonder alcohol. Nillis is een La Trappe, gebrouwen door brouwerij De Koningshoeven in de buurt van het Nederlandse Tilburg. Je moet naar ginder om het bier te proeven, of je kunt het via de online kloosterwinkel kopen.

Nillis is afgeleid van het Latijnse ‘nihil’ (‘niets’) en ‘nullus’ (‘geen enkel(e)’) en verwijst ook naar de Nijl die door Oeganda stroomt, het Afrikaanse land waar De Koningshoeven een zusterklooster heeft, Notre-Dame de Victoria. Een deel van de opbrengst van het nieuwe trappistenbier zal trouwens naar projecten van de Oegandese monniken gaan, zoals de bouw van een middelbare school.

La Trappe is een van de trappistenbieren met het meest gevarieerde aanbod. Die diversificatie kwam er door de samenwerking in 1999 met Bavaria, vandaag Swinkels Family Brewers die in 2016 Palm en Rodenbach overnamen. La Trappe beperkt zich al lang niet meer tot alleen sterke bieren: zo is er een PUUR van 4,5 procent alcohol, of een witbier van 5,5 procent alcohol.

Een Belgisch trappistenbier zonder alcohol is er voorlopig niet, al hebben twee brouwerijen sinds enkele jaren wel een bier met een laag alcoholgehalte op de markt. Dat zijn de Chimay Dorée (4,8 procent) en de Westmalle Extra (4,8 procent). Die laatste was sinds jaren beschikbaar in de abdij, maar wordt sinds enkele maanden ook verkocht in drankencentrales en in de horeca.