Opnieuw Boerenmarkt op zondag 12 september

“We zijn heel bij dat we opnieuw onze boerenmarkt kunnen organiseren, want dit hele gebeuren is ondertussen toch uitgegroeid tot een klassieker in Nieuwerkerken. Het programma sluit aan bij de vorige edities. Traditiegetrouw hebben we veel eet- en drankstandjes en ook leuke extra’s. Zo zijn er optredens door Eendracht Nieuwerkerken, Brassband Zuid-Limburg en het duo Classic Illustration. Voor de kinderen zijn er een springkasteel, een kraampje met eendjes vissen en een mobiele boerderij. En uiteraard is iedereen welkom als bezoeker of standhouder op onze rommelmarkt”, zo besluit Johnny Poelmans, ondervoorzitter van Basketbalclub Nieuwerkerken. len

Meer info bij Johnny Poelmans: johnnypoelmans@telenet.be of 04 77 38 86 44