Primoz Roglic grijpt nu wel vluchter Cort Nielsen en wint op Spaanse Muur van Hoei

Primoz Roglic (31) won op de Muur van Valdepeñas de Jaén de elfde rit in de Vuelta. Hij remonteerde nipt de Deense vluchter Magnus Cort Nielsen. Odd Christian Eiking werd knap tiende en blijft leider.

Vijf moedige renners kozen voor een vroege vlucht, daarbij twee Belgen: Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) en Edward Planckaert (Alpecin-Fenix). Ook erbij: de Deen Magnus Cort Nielsen (EF Education First-Nippo) en de Spanjaarden Jonathan Lastra (Caja Rural) en Joan Bou (Euskaltel).

Het peloton hield het vijftal in het vizier: ze kregen nooit meer voorsprong dan twee minuten. Op de Puerto de Locubín (9 km aan gemiddeld 5%) ging Cort Nielsen er vooraan vandoor, de rest werd gegrepen. Op de top, op 8 km van de finish, had de Deen (die in deze Vuelta de zesde rit won op Alto de la Montaña de Cullera) twintig seconden voorsprong op wat overbleef van het peloton.

Cort Nielsen hield zijn voorsprong tot de slotklim naar de aankomst, de Muur van Valdepeñas. Een steile kilometer bergop, met stroken boven de 20%. Hij werd finaal in de laatste honderd meter ingehaald. Primoz Roglic won finaal voor Enric Mas, na een pittig duel waarin de renners zelfs even tegen elkaar botsten. Na de openingstijdrit de tweede zege in deze Vuelta voor de Sloveen van Jumbo-Visma.