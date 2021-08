FIFA-voorzitter Infantino vraagt steun aan premier Johnson om spelers uit Premier League vrij te geven voor interlands

De Engelse clubs uit de Premier League liggen op ramkoers met de Wereldvoetbalbond. Ze weigeren voor de komende interlandperiode spelers af te staan die wedstrijden moeten gaan spelen in landen waar het risico op besmetting met corona hoog is en die derhalve rood zijn op de coronakaart.

Dat betekent dat spelers die uit die landen terugkeren eerst tien dagen in een quarantainehotel in Groot-Brittannië dienen te verblijven. Voor de clubs is dat onacceptabel, omdat de betreffende internationals dan waarschijnlijk twee competitiewedstrijden moeten missen. Ook enkele Spaanse topclubs delen die mening.

Volgens de koepelorganisatie van de Premier League gaat het om bijna zestig spelers van negentien clubs die komende maand naar 26 landen van de rode lijst zouden moeten reizen. “De clubs hebben unaniem beslist om deze spelers niet vrij te geven voor hun internationale verplichtingen”, liet de Premier League afgelopen week weten.

Volgens de Engelse club is de FIFA schuldig aan de huidige problemen. De Wereldvoetbalbond gaf vorig seizoen nog toestemming aan de clubs om hun internationals thuis te houden als ze bij terugkeer eerst in isolatie zouden moeten gaan. Die dispensatieregeling is dit voorjaar geschrapt.

Van Liverpool was al bekend dat de Egyptische aanvaller Mohamed Salah geen toestemming krijgt om met zijn land twee WK-kwalificatiewedstrijden af te werken. Waarschijnlijk zal de Engelse topclub ook de Braziliaanse internationals Fabinho, Roberto Firmino en Alisson Becker niet vrijgeven voor de komende drie WK-kwalificatieduels.