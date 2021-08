Nu Jennifer Lopez en Ben Affleck weer amoureuze tijden met elkaar beleven en als koppel in het openbaar verschijnen, worden ze geprezen om hun bijpassende looks. Zowel apart als samen zien ze er piekfijn uit. Stylisten verklappen de geheimen van duodressing aan de hand van enkele ongeschreven regels, zodat ook jij en je lief als ‘totaalpakket’ naar buiten kunnen.