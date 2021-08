Standard opent morgen rouwregister voor Wilfried Van Moer in Sclessin

Standard opent een rouwregister in Sclessin voor Wilfried Van Moer, die dinsdag op 76-jarige leeftijd is overleden. Donderdag 26 en vrijdag 27 augustus tussen 10 en 18 uur kan iedereen het rouwregister komen tekenen.

“Standard biedt de supporters die hulde willen brengen aan onze voormalige middenvelder Wilfried Van Moer de mogelijkheid om in het stadion van Sclessin een rouwregister te komen tekenen. Dit zal nadien overhandigd worden aan de familie van de overledene”, zo klinkt het. Het rouwregister ligt op de hoek van het veld tussen tribune 2 en tribune 3 (toegang via ingang 10 in de rue Ernest Solvay). De supporters kunnen donderdag en vrijdag een boodschap schrijven in het rouwregister, telkens van 10u tot 18u.

Wilfried Van Moer vierde zijn grootste successen op de Belgische velden met Standard, waarvoor hij van 1968 tot 1976 speelde. De drievoudige Gouden Schoen (1966, 1969 en 1970) veroverde met de Rouches drie landstitels (1969, 1970 en 1971) en een Ligabeker (1975).

Heb jij mooie herinneringen aan De Kleine Generaal? Deel ze dan hier met ons.