Bram Lentjes op weg naar de Europese titel

Dit jaar vinden in de hoogste categorie van het modelvliegen op het vlak van racen (F3D Pylon Racing) drie grote Europese kampioenschappen plaats in Tsjechië, Duitsland en Frankrijk. Het eerste EK ging door tijdens het weekend van 14 en 15 Augustus in Mělník. Na een zeer spannende strijd tegen de beste piloten van Europa werd deze gewonnen door de Tongenaar Bram Lentjes.

Op vrijdag werden de eerste testvluchten gemaakt, maar die verliepen voor Team Lentjes (Bram en vader Wim) veel moeilijker als verwacht. “Het was bloedheet in Tsjechië en onze motorafstellingen waren hier niet voor afgestemd”, vertellen Bram en Wim. “Ook konden we dit niet op voorhand testen, aangezien het in België niet vaak rond de 33 graden was. Door de data-analyse na elke vlucht te interpreteren, werden wijzigingen aangebracht aan de motor en resonantiepijp om zo de motor betrouwbaarder, maar ook sneller te maken. Op het einde van de dag presteerden we terug op niveau, 320 km/u gemiddeld en trainingsvluchten onder de 60 seconden. We hadden twee snelle motoren ter beschikking en waren klaar voor de wedstrijd.”

Zaterdag werden de eerste vier van de zes wedstrijdvluchten gemaakt en de tactiek van Team Lentjes was om op safe te spelen en zo tijden rond de 58,5 seconden neer te zetten. Dat lukte, maar de concurrentie nam meer risico en kreeg het zelfs voor elkaar om tijden rond de 57 seconden op het scorebord neer te zetten. “Tijdens de laatste vlucht op zaterdag besloten we de andere motor te nemen in de hoop dat deze sneller zou gaan”, klinkt het. “We vlogen een tijd van 59,43 seconden, trager dan verwacht. Uit de data-analyse na de vlucht konden we wel opmaken dat het toerental van de motor hoger lag dan in de voorgaande vluchten.”

Team Lentjes strandde zo op een derde plaats, maar de Zweed Gunnar Broberg en Duitser Andreas Kaiser lagen toch een stuk voor op hen. De laatste twee vluchten op zondag zouden beslissend zijn. Om goud te halen op dit EK, moesten er extreem snelle tijden gevlogen worden.

Records

“De zondagochtend kozen we voor meer risico”, aldus Bram en Wim. “Een ander type propeller en korter rond de pylonen vliegen zou ons dichter naar de overwinning moeten brengen. En inderdaad: in de eerste vlucht vloog Bram een wereldtijd van 56,92 seconden. Hij kon zijn tranen van geluk niet bedwingen aangezien het al zes jaar geleden was dat hij onder de 57 seconden vloog op een wedstrijd.”

De Zweed en Duitser voelden de hoge druk van de Tongenaar en begonnen fouten te maken. In de laatste vlucht vloog Bram een tijd van 58,75 seconden en het lukte de concurrentie maar niet om onder de 60 seconden te vliegen. Dit volstond voor Team Lentjes om de eerste plaats op het EK in Tsjechië te bemachtigen. “Deze overwinning brengt ons al een stuk dichter bij de Europese titel, maar er zal in Duitsland en Frankrijk nog op enorm hoog niveau moeten gepresteerd worden.”

Om de wedstrijd af te sluiten, werd er nog een shoot out-finale gehouden tussen de drie snelste piloten van het weekend. Hierin kan er een laatste keer alles uit de kast worden gehaald zonder gevolgen op het eindklassement. “We namen veel risico en het lukte ons om een nieuw persoonlijk record van 56,67 seconden neer te zetten. Dit was 0,24 seconden sneller dan ons oud persoonlijk record dat werd gevlogen op het WK in 2015, een prachtige afsluiter van dit geweldig weekend.”