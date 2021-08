Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft na de dood van twee jonge kinderen in de Lange Leemstraat in Antwerpen dinsdag tijdens een persconferentie tekst en uitleg gegeven bij de werking van de verkeerslichten in Antwerpen en meer bepaald op de plaats van het ongeval. “De verkeerslichten werden aangepast, met files als gevolg. Dus hebben we moeten terugschakelen.”