ZinInZang gaat weer live door

Van april 2020 tot augustus 2021 – in volle coronatijd – is ZinInZang actief gebleven met video’s vanuit hun kot. Die zijn allemaal nog te bekijken op het videoplatform vimeo.com of via de website van ZinInZang. Maar vanaf nu mag het evenement weer doorgaan met publiek. Zo kan iedereen op donderdag 19 september vanaf 14 uur weer meezingen onder leiding van Luk Voncken (zang en gitaar) en Tonny Appermont (piano en accordeon) in JC De Bilding. Het einde is voorzien tegen 16 uur. Alles verloopt coronaveilig en alleen volledig gevaccineerden mogen deelnemen. Zoals vanouds worden alle teksten geprojecteerd op groot scherm. De liedjes zijn gekozen in de de sfeer van de hernieuwde vrijheid na de coronaperiode. Het live evenement wordt opgenomen met drie camera’s en is gratis te (her)bekijken op internet en televisie.

Voor alle praktische en actuele informatie en de link van de video's van de vorige maanden kijk op www.zininzang.be