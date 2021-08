Opnieuw 205 geëvacueerden aangekomen in Melsbroek

Dinsdagavond is opnieuw een vlucht met 205 geëvacueerden uit Afghanistan geland in ons land. Ze zijn naar de kazerne van Peutie overgebracht. De meesten konden na controle naar hun eigen verblijfplaats in ons land.

Onder de passagiers waren 92 Belgen met familieleden waarvan 61 met Belgisch paspoort en 1 Nederlander die bij een Belgische familie hoort.

“Naast de Belgen en hun familieleden, werden ook 56 personen geëvacueerd omdat zij in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Zij hebben ofwel voor de Belgische militairen gewerkt of werkten in vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties. 57 mensen behoren tot categorie Belgische verblijfskaart met hun familie”, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris voor migratie Sammy Mahdi (CD&V).

De meeste mensen keerden na aankomst en controle in Peutie terug naar hun eigen woonplaats.

De ambassade van Nederland was gisteren ter plaatse om de mensen die naar Nederland moesten te ontvangen en naar Nederland over te brengen. Het ging om een 50-tal passagiers die op de vlucht naar Melsbroek zaten.

Afghanen die nog geen verblijfstitel in ons land hadden, starten nu een verblijfsprocedure op. Het gaat om een procedure gezinshereniging voor de gezinsleden van Belgen (een procedure die wordt opgestart in de gemeente van hun verblijfplaats), of om een asielprocedure. Over de asielaanvraag zal worden geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.