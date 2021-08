Baby van albumcover ‘Nevermind’ klaagt Nirvana aan en eist schadevergoeding

Op de cover is de man te zien als een vier maanden oude baby in een zwembad, die een dollarbiljet aan een vislijn achternazit. De man, de nu dertig jaar oude Spencer Elden, zegt dat zijn ouders nooit het gebruik van zijn beeltenis op de cover hebben toegestaan. Ook stelt hij dat de naakte afbeelding kinderpornografie is. Volgens de advocaat van Elden, Robert Lewis, doet de toevoeging van het dollarbiljet op de cover de minderjarige er als een “sekswerker” uitzien.

Elden stelt dat zijn “echte identiteit en wettelijke naam voor altijd zijn verbonden aan de commerciële seksuele uitbuiting die hij als een minderjarige had ondergaan, die wereldwijd is verdeeld en verkocht van de tijd dat hij een baby was tot op vandaag”, klinkt het in de aanklacht.

De man eist nu minstens 150.000 dollar schadevergoeding bij elk van de vijftien aangeklaagden. Onder hen zijn bassist Krist Novoselic, drummer Dave Grohl, de beheerder van de erfenis van Kurt Cobain, de weduwe van Cobain (Courtney Love) en fotograaf Kirk Weddle.

Elden had in het verleden de alombekende cover nog hermaakt, met hoe hij er op oudere leeftijden uitzag.

(belga)