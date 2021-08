Greenyard Maaseik versterkt zich met Braziliaan Gustavo Bonatto

Lees hier het volledige persbericht:

Nog twee maanden en we blazen seizoen 2021-2022 in gang. Voor het eerst na ruim anderhalf jaar leegstand (op de eerste thuismatch van het voorbije seizoen na) zullen de 2600 zitjes in de STEENGOED Arena weer in gebruik genomen worden. Dat wordt even wennen voor Jos Franssen om de ‘Gaas aan de Maas’-decibels weer over zich heen gerold te krijgen.

Onze club was aan het einde van het voorbije seizoen bij de pinken om opnieuw enkele piepjonge (en Belgische) toptalenten binnen te halen. Daarna werd de kat wat uit de boom gekeken en rustig de tijd genomen om broodnodige ervaring met het gepaste profiel toe te voegen aan onze jeugdige spelersgroep. (Behalve Jolan Cox bleef er immers geen enkele speler ouder dan 23 jaar meer over!)

Zo verscheen bij Fiat/Gerdau/Minas, nummer 4 van het voorbije seizoen in de sterke Braziliaanse Superliga, Gustavo Bonatto op onze radar. De rechtshandige middenspeler Gustavo Bonatto (°2 jan. ‘86, 2m15) draait al ‘een eeuwigheid’ mee in de Braziliaanse topcompetitie, en behoorde ook een tijdje tot de nationale selectie van het nummer 1 op de FIVB World Ranking. Met drie individuele trofeeën als beste blokkeerder van het seizoen in de Superliga trok hij voor één seizoen naar het Argentijnse UPCN San Juan waar hij het prompt tot beste middenaanvaller van Liga A1 schopte.

Gustavo Bonatto (Gustavão voor de vrienden) speelde in Brazilië 3 seizoenen bij Sesi-SP en ook een jaar voor die andere topper Sesc-RJ (waar hij in 19-20 overigens onze Argentijn Jan Martínez aan zijn zijde had). In de herfst van zijn loopbaan steekt hij voor het eerst de Atlantische Oceaan over om kennis te maken met het Europese volleybal. Met zijn jarenlange ervaring op de middenpositie heeft hij allicht nog wat goeie raad en extra coaching in petto voor Elias Thys. Bem-vindo ao Maaseik, Gustavo!