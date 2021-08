Na 32 jaar blijven Drive-In Movies in Koersel succesformule. — © TV Limburg

Ook na 32 jaar blijven de Drive-In Movies in Koersel een succes. Het concept overleeft moeiteloos de tand des tijds. Vanuit je wagen naar een film op groot scherm kijken, het blijft een leuke ervaring. Deze week kunnen iedere avond zo'n 90 wagens terecht op de parking van jeugdhuis Club 9. Door corona kan er zelfs een film aangeboden worden die niet in de bioscoopzalen verschenen is.