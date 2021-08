VOKA: "Geen Covid Safe Ticket op werkvloer? Maak dan vaccinatiegraad per bedrijf bekend"

Er zijn Limburgse medewerkers die zich veiliger voelen op een festival waar alles mag, dan op de werkvloer waar beperkende maatregelen gelden. Dat komt omdat iedereen op een evenement gevaccineerd of getest is. In bedrijven en fabrieken kan wettelijk gezien geen Covid Safe Ticket gevraagd worden aan het personeel. Werkgeverskoepel Voka Limburg vraagt daarom het openbaar maken van de vaccinatiegraad per bedrijf. Bij een hoog percentage wil Voka dat de beperkende maatregelen vervallen.