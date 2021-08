"Wie frequent lachgas gebruikt, kan blijvende lichamelijk schade oplopen"

Het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden waarschuwt voor de gevaren van lachgas. De Limburgse ziekenhuizen zien steeds vaker mensen langskomen die de gevolgen van overmatig lachgasgebruik dragen. "In de meeste gevallen zorgt het inhaleren ervan voor een kortstondig roeseffect. Maar wie lachgas frequent en in hoge dosissen inademt, kan daar blijvende lichamelijke schade van ondervinden", zeggen ze in het Truiense ziekenhuis.