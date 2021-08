Bart en San openden eerste alpacaboerderij op Ibiza: “We willen hier niet rijk worden”

Hij heeft niks met dj’s of elektronische muziek en de nachtclubs en beachbars kent hij alleen van naam annex reputatie. Toch voelt Bart Cop zich als een vis in het water op Ibiza. Samen met vrouw San runt de Antwerpenaar de allereerste alpacaboerderij ooit op het eiland. Leven als God in Frankrijk is leven als boer op Ibiza. “Ik vind Antwerpen nog altijd de graafste stad ter wereld. Maar als je mij een papier geeft waarop staat dat ik hier mag blijven tot mijn dood, dan teken ik.”