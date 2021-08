Deceuninck - Quick-Step met Remco Evenepoel in Brussels Cycling Classic: “We hebben verschillende kaarten in handen”

De 21-jarige Evenepoel, die morgen/donderdag eerst nog de Druivenkoers rijdt, vormt een zevental met Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels, stagiair Stan Van Tricht, de Colombiaan Alvaro Hodeg en de Deen Michael Morkov.

“Brussels Cycling Classic is een prachtige wedstrijd, die dit jaar nog interessanter wordt door de toevoeging van de iconische Muur-Kapelmuur en Bosberg”, zegt sportdirecteur Rik Van Slycke.

“Als Alvaro de heuvels overleeft, zullen we zien of we op een massasprint kunnen mikken, of toch minstens op een kleinere sprint. We hebben verschillende kaarten in handen op dit selectieve parcours en zijn heel gemotiveerd. We kijken ook uit naar onze jonge stagiair Stan. Hij debuteert voor ons en het belangrijkste wordt voor hem om zijn weg te vinden in het peloton. Daarvoor kan hij rekenen op Iljo.”