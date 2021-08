Dan landt Tom Cruise plots met zijn helikopter in je tuin: Brits gezin verrast door Hollywoodster

Dan staat er plots een wereldster in je tuin. Toen een Brits gezin telefoon kreeg met de vraag of een VIP in hun tuin mocht landen met zijn helikopter, stapte niemand minder dan Tom Cruise eruit. Die werkt in de buurt aan een nieuwe Mission: Impossible-film. Bij BBC doen de verraste Britten hun verhaal.

LEES OOK. Spectaculaire beelden: ‘Mission Impossible’-locomotief stort de dieperik in

Het was Alison Webb die het telefoontje kreeg. Of een helikopter met een VIP aan boord, die wat vertraging had opgelopen omdat de luchthaven van Coventry tijdelijk gesloten is, mocht landen in haar immense tuin in Baginton. Ze zei meteen ja. “Het leek me wel leuk voor de kinderen om een helikopter in de tuin te zien landen.”

Het was een echte Hollywoodster die uit het toestel stapte: Tom Cruise. De Amerikaanse acteur is in het land voor de opnames van de nieuwe film in de Mission: Impossible-reeks. “We schrokken toen hij het was”, zegt Webb. “Hij ging meteen naar de kinderen om met hen te praten, gaf ons daarna een elleboogje en bedankte ons. Dan vroeg hij of de kinderen in de helikopter wilden.”

De kinderen werden door de piloot rondgevlogen, terwijl Cruise naar een vergadering gebracht werd. “Het was surreëel, een ongelooflijke dag”, zegt Webb. “Ik kan het nog altijd niet geloven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

bekijk ook

‘Mission Impossible’-locomotief stort de dieperik in. — © Het Belang van Limburg

(gjs)