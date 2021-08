Serena Williams geeft forfait voor US Open: “Ik supporter voor iedereen vanop afstand”

De 39-jarige Serena Williams (WTA 22) zal niet in actie komen op de US Open (30/08-12/09). Ze wil eerst volledig herstellen van een gescheurde hamstring, een blessure die ze eind juni in de eerste ronde van Wimbledon opliep. Dat heeft de 23-voudige grandslamwinnares woensdag op Instagram bekendgemaakt.

“Na zorgvuldig overwegen en op advies van mijn dokters en medisch team, heb ik beslist me terug te trekken uit de US Open om mijn lichaam volledig te laten herstellen van een gescheurde hamstring”, verklaart Williams op Instagram. “New York is één van de meest opwindende steden ter wereld en één van mijn favoriete plaatsen om te spelen. Ik zal de fans missen, maar ik supporter voor iedereen vanop afstand.”

Williams won de US Open zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). Ze heeft 23 grandslamtitels op haar palmares. Sinds begin 2017 (toen ze voor de zevende keer de Australian Open won) jaagt de Amerikaanse op een 24e grandslamtitel. Daarmee zou Williams op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court. Haar vier laatste grandslamfinales (Wimbledon 2018 en 2019, US Open 2018 en 2019) verloor ze allemaal.

© ISOPIX

Eind juni duurde Wimbledon slechts zes spelletjes voor de Amerikaanse tennisvedette. Tegen de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich moest Williams bij 3-3 opgeven vanwege pijn in het rechterbeen. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.

Williams miste de US Open voor het laatst in 2017, tijdens haar pauze omwille van de geboorte van haar dochter Olympia. In maart 2018 vierde ze haar rentree. Tot nu nam Williams deel aan elk grandslamtoernooi sinds haar comeback.

Bij de mannen haakten eerder Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem af.