Elaine Thompson-Herah gelooft dat ze onklopbaar gewaand wereldrecord op 100m kan breken: “Het is in mijn vizier”

“Het wereldrecord op de 100 meter is in mijn vizier”, verklaarde olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah woensdag. De Jamaicaanse snelde zondag op de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene naar een chrono van 10.54, de op één na snelste tijd ooit.

Ze bleef zo slechts vijf honderdsten boven het (vanwege dopingvermoedens gecontesteerde) wereldrecord van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner (10.49), gelopen in 1988 en tot voor kort als onklopbaar beschouwd.

“Voor de meeting in Eugene dacht ik niet dat ik het wereldrecord zou kunnen breken”, vertelde Thompson-Herah op een persconferentie voorafgaand aan de Diamond League-meeting in het Zwitserse Lausanne, die donderdag plaatsvindt. De 29-jarige Thompson-Herah, die op de Spelen in Tokio goud pakte op zowel de 100m, 200m als 4x100m, had evenmin verwacht dat ze 10.54 zou lopen. “Maar na de wedstrijd van zondag heb ik het record in het vizier. Ik zou een perfecte race moeten lopen, met perfecte omstandigheden. Dan zou het mogelijk zijn.”

© EPA-EFE

Thompson-Herah verklaarde dat ze de wedstrijden van Griffith-Joyner, die in 1998 overleed, nog regelmatig herbekijkt. De Jamaicaanse houdt van haar “fantastische looptechniek”.

“Ik probeer technisch hetzelfde te doen als haar, maar ik denk dat ik het nog niet perfect kan. Ik ga eraan werken. Ze is een goede inspiratie voor onze sport. Als ik een paar jaar geleden was gevraagd of het mogelijk is om haar record te verbeteren, dan zou ik ‘nee’ hebben geantwoord. Maar nu ik 10.54 heb gelopen, krijg ik het record in het vizier. Het toont me dat alles mogelijk is. Het is mogelijk om een record van Flo-Jo te breken, en ik zou het graag doen. Ze is iemand die me inspireerde”, besloot Thompson-Herah.