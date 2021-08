Ikea gaat de extravagante toer op met nieuwe collectie van Zandra Rhodes

De nieuwe lijn, die vanaf september te koop is in de Belgische winkels en online vanaf 1 euro, kreeg de naam Karismatisk mee en omvat 26 blikvangers voor in je huis. Ze is ontwikkeld als een ode aan zelfexpressie. Dus: mix en match patronen en knalkleuren naar believen, zolang ze samen maar reflecteren wie jij bent.

Dat kan onder meer met roze, satijnen kussens, gouden slingers, een knalblauwe vaas in de vorm van een bloem of tapijten met flamboyante prints. Niet onbelangrijk: de lijn is ook ontwikkeld met vijf democratische designprincipes in het achterhoofd. Vorm, functie, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid vormen de kern ervan om tot creatieve oplossingen te komen die aan alledaagse behoeften voldoen. Waar mogelijk werd ook gewerkt met gerecycleerde materialen.

