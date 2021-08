Schildpad zet regels van biologie op z’n kop door vogel op te eten: “Afschuwelijk en fascinerend”

Een reuzenschildpad op de Seychellen heeft de regels van de biologie eigenhandig op zijn kop gezet. De schildpad werd gefilmd toen die op een jonge vogel jaagde en de prooi vervolgens opat. Volgens onderzoekers aan de universiteit van Cambridge is dit de eerste keer dat dit doelbewuste gedrag gedocumenteerd wordt. “Reuzenschildpadden zijn normaal gezien strikt herbivoor, dus dit gedrag is ongezien”, klinkt het. “Het is afschuwelijk en fascinerend tegelijkertijd.”