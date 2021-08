Lourdesgrot bestaat 100 jaar

In 1921 liet de toenmalige Uikhovense pastoor Jef Goossens een heuse Lourdesgrot bouwen op het kerkplein. Vandaag is deze grot in Maasmechelen de oudste buitengrot van Lourdes en daarmee ook de eerste eeuweling. Het verhaal van de bouw van deze grot is op zich al bijzonder.

De eeuwfeestviering van de Uikhovense Lourdesgrot is aanleiding voor de KijkKerk om een bijzondere tentoonstelling te organiseren in de museumruimte van de kerk. Maasmechelen telt nog 4 Lourdesgrotten (Uikhoven, Boorsem, Eisden en Leut). Elk van die grotten krijgt een kleine presentatie in het museum. Voor deze unieke gelegenheid zal op zondag 12 september in Maasmechelen-Zuid slechts één eucharistieviering zijn, met name bij de grot van Uikhoven. Naar aanleiding daarvan zal de KijkKerk het museum openstellen voor heel wat inwoners die dit kleine museum nog niet bezochten. Er loopt daar nog een tentoonstelling over de Maasdijken die dan waarschijnlijk ook kan rekenen op de nodige interesse.