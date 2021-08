Buren Kapelhof Elen houden barbecue

Alle buurtbewoners werden uitgenodigd. Onder een stralende zon kwamen vele buren genieten van een hapje en drankje en babbelden ze bij met elkaar. Het was een succes, vertelt Lies van Stad Dilsen-Stokkem: “Iedereen had deugd van eventjes terug onder de mensen te zijn na dit coronajaar”. Deze activiteit kon doorgaan mede dankzij de vrijwillige inzet van de drie dames uit de wijk en hun partner. Zij organiseren jaarlijks een barbecue in de zomer en een nieuwjaarsreceptie in de winter. De mensen uit de wijk kunnen dan in ruil voor een kleine bijdrage iets komen eten en drinken. De initiatiefneemsters vinden het belangrijk dat de mensen uit de wijk elkaar blijven ontmoeten en niet vereenzamen. Recent zorgde de stad voor een vernieuwing van de speeltuin, waar de buurtbewoners erg dankbaar voor zijn. Het speelterrein is opnieuw een heerlijke plek geworden om te vertoeven met de (klein)kinderen! Noke van Ons Dak is voornamelijk fan van de wilgenhut, in elkaar geknutseld door de stedelijke werkplaatsen.