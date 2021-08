MAASMECHELEN

In Leut (Maasmechelen) is zopas een gloednieuwe pijpleiding van Pall onder de bodem van de Maas aangebracht. Er stroomt reeds nafta door de nieuwe leiding tussen Antwerpen en Geleen. Door de recente Maasoverstroming was de leiding, die in de Maas, verschoven en lek geslagen.