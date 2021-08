ZOMERHACK. Zo verwijder je kaarsvet uit je tafelkleed

Een gezellige barbecue, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? De zon mag dan al langzaam ondergaan, jouw tuinparty is nog lang niet gedaan. Om voor een beetje licht te zorgen en meteen ook de gezelligheid te bevorderen, zet je een reeks kaarsen op tafel. Leuk feestje, tot je de volgende dag het gesmolten kaarsvet op je tafelkleed ontdekt ...

De oplossing? Er bestaan verschillende manieren om kaarsvet uit stof te verwijderen. Zo kan je het tafelkleed even in de vriezer steken totdat het kaarsvet echt hard aanvoelt en je het er gemakkelijk af kan krabben.

Of je kan het kaarsvet eruit strijken. Spreid het tafelkleed uit over je strijkplank en leg een stukje keukenrol of een koffiefilter op de vlek. Zet je strijkijzer op de laagste stand en strijk over het papier tot de wax volledig geabsorbeerd is.