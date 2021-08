De klok tikt genadeloos: welk lot staat de achterblijvers te wachten?

Nog één week, en de Amerikanen doen onherroepelijk het licht uit op de luchthaven van Kaboel. Er is dus haast gemoeid met de evacuaties van westerlingen én geallieerde Afghanen vanuit Afghanistan. Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder is de deadline voor de Belgische operatie ‘Red Kite’ om praktische redenen zelfs vrijdag al. “Het is onrealistisch om iedereen die dat wil tegen dan het land uit te halen”, zeggen experts. Maar wat met de mensen die we achterlaten?