3x3 Lions reageren op heisa rond olympische kwalificatie: “We hebben het in 2021 op het terrein waargemaakt”

Volgens onderzoek van De Standaard werden fictieve toernooien georganiseerd om zo punten te sprokkelen waardoor de basketmannen konden deelnemen aan de olympische kwalificatietoernooien.

“U heeft net zoals iedereen live kunnen zien hoe wij niet zonder moeite of inspanning de olympische kwalificatie afgedwongen hebben op het terrein in Debrecen/Hongarije”, klinkt het. “Bij een eerste poging in Graz/Oostenrijk kwamen we nog net tekort. Nadien hebben we dan toch redelijk succesvol deelgenomen aan de Olympische Spelen. Als u kijkt naar de ranglijst wereldwijd hebben de zes spelers van Team Antwerp alleen al meer punten dan de vijftig beste spelers in Brazilië samen, die vorige week nota bene op plaats 20 in de wereld stonden.”

Maar over de vermeende fraude zelf wordt met geen woord gerept. “We waren destijds een goed team dat in aanmerking kwam voor kwalificatie en hebben dit in 2021 op het terrein waargemaakt. Verder hebben we eigenlijk geen commentaar. Dit zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.”

Internationale tour

Het 3X3 Team Antwerp (met Thierry Mariën, Raf Bogaerts, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Nick Celis) werkt momenteel een internationale tour af. Zondag werden ze nog derde op het World Tour toernooi in het Zwitserse Lausanne.

Na Riga reizen ze meteen naar de World Tour in het Hongaarse Debrecen (28/28 augustus) en op 4 en 5 september zijn ze in Canada op de World Tour in Montreal actief.