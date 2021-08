Ooit 25 miljoen euro waard, nu op de terugweg: Club Brugge praat over uitleenbeurt van Wesley

Club Brugge praat over een spectaculaire terugkeer van Wesley Moraes (24). De bonkige Braziliaan vertrok in de zomer van 2019 voor een recordbedrag van 25 miljoen euro naar Aston Villa, waar een zware knieblessure hem een jaar aan de kant hield. Nu zit Wesley in Birmingham op een zijspoor, en ziet blauw-zwart zijn kans schoon. Er wordt onderhandeld over een uitleenbeurt van één jaar.

Een definitieve transfer is momenteel onhaalbaar: Aston Villa wil Wesley na amper twee seizoenen niet zomaar wegdoen voor een soldenprijsje. Maar dat er een oplossing moet komen, daar zijn alle partijen het over eens in Engeland. Na 26 matchen en 6 goals in twee seizoenen - maar vooral een hele zware knieblessure - zit de Braziliaan op een zijspoor in de Premier League. Een huurovereenkomst met Club Brugge kan soelaas bieden, al is die deal volgens onze informatie nog niet volledig rond. Bij Club drukte hij vooral tijdens zijn laatste seizoen zijn stempel: met tien goals en negen assists was Wesley in 2018/2019 dé kampioenenmaker.

Dinsdag uit selectie gelaten

Clement kent Wesley nog goed: hij was hulptrainer van Michel Preud’homme toen de Braziliaan werd weggeplukt bij Trencin in 2016. Wesley liet de laatste weken al verstaan dat hij niet afkerig stond tegenover een uitleenbeurt aan Club Brugge, waar wel al aardig wat centrumspitsen rondlopen. Het is nog maar de vraag wat zijn fysieke paraatheid momenteel is én of hij ooit nog zijn oude niveau haalt: sinds hij zijn voorste kruisbanden op nieuwjaarsdag 2020 scheurde, speelde hij nog geen enkele volledige officiële wedstrijd uit.

End juli liet Wesley zich ook nog negatief opmerken toen hij een kopstoot uitdeelde tijdens een oefenwedstrijd met Aston Villa. In de Premier League mocht hij tot nu één minuutje invallen in de gewonnen partij tegen Newcastle United. Dinsdagavond werd hij uit de selectie gelaten voor de Caraboa Cup: dat is alvast een serieus teken aan de wand.

Of Wesley effectief nog een jaartje bij Club komt spelen, is volgens onze informatie nog niet volledig zeker. Zijn loon kan een struikelblok worden. En de ex-kampioenenmaker moet ook medisch en fysiek volledig goedgekeurd worden voor een zwaar seizoen - inclusief Champions League - bij de landskampioen. Maar dat een terugkeer een heuse stunt én statement zou zijn, is ontegensprekelijk.