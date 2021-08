Zizou Bergs wint bij grandslamdebuut, Kimmer Coppejans uitgeschakeld

Zizou Bergs (ATP-200) heeft zich dinsdag in New York voor de tweede kwalificatieronde van het US Open geplaatst. De 22-jarige Peltenaar knokte zich in drie sets, 2-6, 6-1 en 7-6 (7/5) voorbij de Peruaan Juan Pablo Varillas (ATP-124).

Het is de eerste keer dat Bergs zich voor een Grand Slam probeert te plaatsen. In zijn tweede wedstrijd op het allerhoogste niveau treft hij de Duitser Maximilian Marterer (ATP-209), die de Argentijn Andrea Collarini (ATP-240) met 4-6, 7-5 en 6-2 uitschakelde.

Ook Ruben Bemelmans (ATP-224) heeft zich voor de tweede kwalificatieronde van het US Open geplaatst. De 33-jarige Maasmechelaar won in twee spannende sets, 7-5 en 7-6 (7/5), van de Nederlander Jesper De Jong (ATP-259). De Fransman Hugo Gaston (ATP-127), die de Tsjech Vit Kopriva (ATP-202) met 6-4 en 6-2 uitschakelde, is de volgende horde die Bemelmans moet nemen om zich een vierde keer op de hoofdtabel van het US Open te plaatsen. In 2015 schopte Bemelmans het tot de zestiende finales in Flushing Meadows.

Voor Kimmer Coppejans (ATP-210) eindigde het US Open al in de eerste kwalificatieronde. De 27-jarige Hammenaar moest met tweemaal 6-3 het onderspit delven voor de Slovaak Alex Molcan (ATP-138).