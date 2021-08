Inspecteurs van de milieu-inspectie, de VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en OVAM zijn woensdag binnengevallen bij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat meldt De morgen. Hun taak is controleren of het waar is wat 3M dinsdag verkondigd heeft op de hoorzitting rond de PFOS- en andere vervuiling.