Titelverdediger Laurens Devos begint met zege aan paralympisch tafeltennistoernooi: “Nerveuzer dan in Rio”

Titelverdediger Laurens Devos is zoals verwacht goed begonnen aan de groepsfase op de Paralympische Spelen in Tokio. De paralympisch kampioen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro won in klasse 9 na zestien minuten spelen in drie sets (11-5, 11-2 en 11-9) van de Amerikaan Tahl Leibovitz (ITTF 10).

“Het is een beetje raar, maar ik was nerveuzer dan in mijn eerste wedstrijd vijf jaar geleden in Rio”, gaf de 21-jarige tafeltennisser uit Oostmalle toe. “Toen begon ik als zestienjarige zonder druk aan het toernooi. Nu ben ik titelverdediger en voel ik toch de druk. Maar toen ik de eerste set had gewonnen viel de stress van mij af en begon ik bevrijd te spelen. In de derde set wisselde mijn tegenstander plots van hand en begon hij anders te spelen. Daar had ik het even moeilijk mee, maar ik ben blij dat ik uiteindelijk toch vlot gewonnen heb.”

De eerste partij van Devos in Tokio duurde slechts een kwartier. “Ik heb het niet getimed, maar het ging inderdaad wel vrij snel. Ik heb liever een korte match dan een lang, spannend duel. Het is ook een enorme zaal hier. Heel jammer dat er geen publiek binnen mag. Ik denk dat de zaal anders wel vol had gezeten. Tafeltennis is een echte Japanse sport.”

Donderdag speelt Devos zijn tweede (en laatste) groepsduel tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). “Een moeilijke tegenstander”, aldus onze landgenoot. “Maar zijn spel, dat meer aanvallend is, ligt me wel. Ik klopte hem in de halve finales in Rio en verloor eigenlijk ook nog nooit van hem.” De beste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales.

Devos vertrok vorige week dinsdag met de Belgische delegatie naar Tokio. Van jetlag had hij nooit last. “We zijn ‘s avonds aangekomen en konden meteen gaan slapen. Dat was een voordeel. Ik heb er geen problemen mee gehad. De openingsceremonie heb ik gisteren op tv bekeken, samen met enkele andere Belgen. Ik heb gewacht tot de Belgische delegatie het stadion binnenkwam en ben daarna op mijn kamer gaan rusten.”

Later woensdag komen ook Bart Brands (klasse 5) en Florian Van Acker (klasse 11) nog in actie. Om 12.20 uur (5.20 uur Belgische tijd) is het de beurt aan Brands (ITTF 13). De 33-jarige Antwerpenaar ontmoet met Ming Chih Cheng (ITTF 2) uit ‘Chinese Taipei’ een zeer zware tegenstander. Florian Van Acker (ITTF 2) treft om 18.40 uur (11.40 uur Belgische tijd) in zijn eerste match de Venezolaan Denisos José Martinez Barreto (ITTF 39).