ZOMERHACK. Zo kan je eenvoudig en snel een granaatappel pellen

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Granaatappels zijn niet alleen heerlijk, ze zitten ook bomvol vitamines. Alleen moeten ze grondig gepeld worden vooraleer je ervan kan smullen – en dat is een lastig taakje.

De oplossing? Zet de granaatappel rechtop met het kroontje naar boven en snij er aan de bovenzijde een vierkant uit met een scherp mesje. Trek het vierkant eruit zodat je de verdelingen, de vliesjes van de granaatappel kan zien. Maak ter hoogte van elk vliesje van onder tot boven een inkeping met een mes. Trek er daarna de partjes een voor een uit, zoals je zou doen bij een sinaasappel of pompelmoes.