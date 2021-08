De politiezone Brussel-Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) werd maandagochtend opgeroepen voor een moord in een woon-zorgcentrum op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Dat bevestigt het Brusselse parket. Het gaat om een 85-jarige dame die in het rusthuis verblijft en dood werd aangetroffen.