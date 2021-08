Greet Minnen en Ysaline Bonaventure stoten door naar tweede ronde kwalificaties US Open

De 24-jarige Minnen, zesde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in de eerste ronde in twee sets (6-3 en 6-2) van de Spaanse Andrea Lazaro Garcia (WTA 232). Negentiende reekshoofd Bonaventure ging in drie sets (7-5, 5-7 en 6-2) voorbij de Française Amandine Hesse (WTA 228).

In de tweede ronde komt Minnen tegenover de Japanse Mai Hontama (WTA 214) te staan, Bonaventure krijgt de Canadese Rebecca Marino (WTA 175) voorgeschoteld. Bij winst volgt in de derde en laatste kwalificatieronde een Belgisch onderonsje.

Maryna Zanevska (WTA 113) zal het in de eerste ronde opnemen tegen de 30-jarige Amerikaanse Asia Muhammad (WTA 182). De laatste keer dat Zanevska deelnam aan het toernooi in New York was in 2014. Sindsdien is zij er vier keer niet in geslaagd zich te kwalificeren. Marie Benoit (WTA 251) moet het opnemen tegen de 31-jarige Russische Vitalia Diatchenko (WTA 139). De Eupense zal voor het eerst in haar carrière in de kwalificatieronde op Flushing Meadows spelen.

De vier speelsters proberen Elise Mertens (WTA 16) en Alison Van Uytvanck (WTA 58) te vergezellen op de hoofdtabel.