BOIC over mogelijke olympische fraude bij 3x3 Lions: “Het is een heel complexe situatie”

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zegt niet op de hoogte te zijn van mogelijke fraude die zou zijn gepleegd door de 3x3 Lions in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Volgens De Standaard werden fictieve toernooien georganiseerd om zo punten te sprokkelen waardoor de basketmannen konden deelnemen aan de olympische kwalificatietoernooien.

“Het BOIC heeft op dit moment op geen enkele manier weet van frauduleuze praktijken”, zegt BOIC-woordvoerder Matthias Van Baelen woensdag aan Belga. “We bekijken deze zaak intern en wachten voorlopig af.”

Volgens onze zusterkrant De Standaard werden 27 toernooien ingegeven op de website van de internationale basketfederatie FIBA maar vonden die toernooien nooit plaats. Hoeveel punten de Belgen daarmee verzamelden, is onduidelijk. De kwalificatie gebeurde op basis van een complexe berekening. Bovendien is het puntensysteem vandaag gewijzigd, wat het nog moeilijker maakt om eventuele fraude te achterhalen.

“Het is een heel complexe situatie, onder meer door dat gewijzigd puntensysteem”, onderstreept Matthias Van Baelen. “Hoe dan ook ligt de verantwoordelijkheid om eventuele fraude te onderzoeken bij FIBA.”

© BELGA

Met Nick Celis, de bezieler van het 3x3-project, zal het BOIC (voorlopig) geen contact opnemen. “We gaan dit eerst bekijken met de basketbalfederatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt naar atleten toe”, legt Van Baelen uit.

De 3x3 Lions waren in Tokio een van de verrassingen binnen Team Belgium. Met een vierde plaats grepen ze net naast een medaille. “Wat er ook mag zijn van het verhaal, en ik benadruk daarbij nogmaals dat we op dit moment geen weet hebben van mogelijke fraude, de basketmannen hebben een vierde plaats gehaald”, zegt Van Baelen. “Op sportieve gronden hadden ze dus hun plaats, dat is gebleken uit de resultaten.”