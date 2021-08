Antwerpen

De tranen van Adie Timmermans omdat ze haar geliefde vriend Chita de chimpansee niet meer mocht zien, beroerden niet alleen België. Het verhaal van Adie duikt wereldwijd op in de media. In Engeland en zelfs in Vietnam kennen ze Adie nu. Ook het Indonesische dagblad PikiranRakyat schreef over de “speciale relatie” die de dame heeft met het dier.