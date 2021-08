Eva De Roo en Jan Paternoster in blijde verwachting van tweede kindje

De dag van Eva De Roo is alvast goed begonnen. Op Instagram liet de Studio Brussel-presentatrice weten dat zij en haar man, muzikant Jan Paternoster, een tweede kindje verwachten. Hun zoontje Lucca vierde in juni zijn eerste verjaardag.

‘Baby baby’, vanop die ‘locatie’ postte Eva De Roo het nieuws op Instagram. “Dit is wat je denkt dat het is”, begint Eva De Roo (33) op Instagram. ‘Dit’, dat is een zwart-witfoto van de presentatrice, haar partner Jan Paternoster en de toekomstige peter van haar tweede kindje. Want de foto, zo schrijft De Roo erbij, is “geen ménage à trois.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In juni vorig jaar beviel De Roo van haar eerste kindje, zoontje Lucca. De Roo en Black Box Revelation-muzikant Jan Paternoster zijn een stel sinds de zomer van 2017. In mei vorig jaar stapten ze samen in het huwelijksbootje.