COLUMN Francis Masure: Bernissem

Na elfendertig dagen regen aan één stuk, is het zoeken als een speld in een hooiberg naar een zomerse dag. Maar we hebben er dan toch eentje gevonden. Niet de speld, maar wel de mooie zomerdag. Dus drong een fietstochtje zich op. Trouw de blauwe knooppuntenbordjes volgend, vertrokken we voor een muizenissen-uit-de-kop-jagend tochtje. Niet vies van een beetje avontuur, zo zijn we nu eenmaal, durven we al eens afwijken van de blauwe bordjes. Zo ook ter hoogte van het station van Bernissem. Ja, Bernissem heeft een stationsgebouw, nog een relikwie van (fruit)spoorlijn 23 Drieslinter-Tongeren. Op het betrokken fietspad, dat grotendeels de bedding van deze spoorlijn volgt, staan nog wel enkele van deze typische stationsgebouwen, zoals onder andere in Wilderen. Een prachtige laan overschaduwd door de omzomende bomen nodigde ons uit tot insubordinatie van de knooppunten en we namen de afslag.

Tot ons ongenoegen merkten we dat de prachtige dreef doodliep op de N718. Je weet wel, de (onofficiële) kortste autosnelweg van België, die een stuk van de grote ring rond Sint-Truiden moest worden. Maar om budgettaire redenen is die niet verder geraakt dan de vier kilometer van Ordingen tot Melveren. Gelukkig waren ze nog niet begonnen met het viaduct over de Melsterbeek. Maar de aanleg ervan zorgde er wel voor dat Bernissem in twee stukken verdeeld werd. De ridders van Bernissem moesten het weten. Die zijn er ook geweest, met een chique kasteel en al, heel lang geleden in de 13de eeuw. Er hangt zelfs een kunstwerk Gezicht op kasteel Bernissem in het Rijksmuseum van Amsterdam. De Duitse Orde van ridders liet er een commanderij bouwen die afhing van die van Alden Biesen. In de dreef zie je nog het poortgebouw, die wel in de jaren 1700 nog verbouwd werd. Vandaar ook de Kommanderijstraat die aan de andere kant van het gebouw ligt. Fascinerend stukje geschiedenis waar mijns inziens heel weinig Truienaren van afweten. De dreef zelf ligt namelijk wat afgelegen. Wie er niet moet zijn, komt er eigenlijk niet. Beetje jammer natuurlijk. Nochtans zijn enkele bewoners erin geslaagd, met de hulp van Sint-Truiden, om er een mooi kapelletje neer te planten, met een rustbankje erbij. De O.L.V. van Bernissem, een hele verbetering met de overwoekerde elektriciteitscabine die er tot voor enkele jaren stond.

Langs de andere kant van de meest nutteloze weg ligt dan het tweede deel van Bernissem. Nu omgevormd tot overstromings- en wandelgebied. Je kan er mountainbiken, wandelen en natte voeten krijgen. Zo zie je maar dat het soms de moeite loont om ook eens af te wijken van het uitgestippelde pad, zo leer je de rijke geschiedenis van onze stad kennen.