“Real Madrid gaat in de aanval”: Kylian Mbappé is in Spanje en Frankrijk voorpaginanieuws na eerste bod

Waar ligt de toekomst van Kylian Mbappé? Voorlopig is hij nog altijd een speler van Paris Saint-Germain, maar na een zoveelste geweigerde contractverlenging klinken de geruchten dat hij naar Real Madrid zou trekken weer wat luider. De Spaanse topclub zou intussen een bod van 160 miljoen euro uitgebracht hebben op Mbappé, die daardoor zowel in Spanje als Frankrijk groot voorpaginanieuws is.

Mbappé heeft inmiddels al zes keer een contractverlenging geweigerd bij PSG, waar hij sinds 2017 aan de slag is. Real Madrid zou de droombestemming zijn van de nog steeds pas 22-jarige Fransman. De Koninklijke zou dinsdag eindelijk een bod hebben uitgebracht: naar verluidt gaat het om 160 miljoen euro. En dat is natuurlijk vooral in Spanje groot nieuws, waar Mbappé in het groot de voorpagina’s van AS en Marca siert. (Lees verder onder de foto’s)

© Marca

© AS

Ook in Frankrijk domineert Mbappé de sportkaternen. “Real in de aanval”, kopt L’Equipe, dat ook met het cijfer van 160 miljoen euro gooit. “Real Madrid heeft een bod uitgebracht om Mbappé in te lijven, maar PSG blijft onbuigzaam”, schrijven de Fransen. Mbappé haalde ook de cover van de Italiaanse kranten La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport, al was het nieuws daar weliswaar een stuk minder prominent aanwezig: er is minstens evenveel aandacht voor de saga rond Cristiano Ronaldo.