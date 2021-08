Gaat De Bruyne assists geven aan Ronaldo? “Juventus wil hem in ruildeal met City betrekken”

Met de overgang van Lionel Messi naar PSG was er deze mercato al een transfer om U tegen te zeggen, maar mogelijk is er nog meer op komst. Zo is het nog steeds allerminst zeker dat Cristiano Ronaldo bij Juventus blijft. De Portugese superster zou naar verluidt in beeld zijn bij Manchester City, maar dat heeft geen intentie om voor hem te betalen. Bij Juventus zijn ze er intussen nog altijd zeker van dat CR7 blijft.

Cristiano Ronaldo speelt sinds 2018 in Turijn: toen verlaat hij na negen jaar Real Madrid voor een transfersom van 117 miljoen euro. Ronaldo gaat nu zijn laatste contractjaar in en in de Italiaanse pers draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zeker nadat hij afgelopen weekend in de eerste Serie A-wedstrijd tegen Udinese (2-2 gelijkspel, red.) op de bank startte: volgens Ronaldo was dat op zijn eigen verzoek, bij de Oude Dame klinkt het dat coach Allegri achter de beslissing zat.

Met Manchester City en PSG lijken twee clubs in de running om Ronaldo misschien toch binnen te halen. Of er een transfer naar de Engelse of Franse grootmacht komt, is echter nog maar zeer de vraag. PSG zou naar verluidt geen interesse hebben in CR7 en lijkt momenteel vooral bezig om Kylian Mbappé in Parijs te houden.

Bij Manchester City liggen de kaarten iets anders. Volgens La Gazzetta dello Sport en Tuttosport zou zaakwaarnemer Jorge Mendes Ronaldo voor ‘slechts’ 25 miljoen euro aangeboden hebben bij de Engelse landskampioen. De club van Kevin De Bruyne lijkt echter niet van plan om te willen betalen voor de Portugees. Bovendien zou Juventus volgens Tuttosport in ruil graag de 24-jarige Gabriel Jesus krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.