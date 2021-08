Helden: u was fantastisch

Woensdag 18 augustus organiseerde Eric Dupain, managing director van De Broodplank, in samenwerking met het stadsbestuur van Borgloon de vierde editie van Helden. Het format van een talkshow met boeiende en soms grappige gesprekken doorspekt met beelden en overgoten met een sausje van L&M-muziek bleef behouden. Het was andermaal een succes.

Ondanks het wispelturige weer werd gekozen om Helden ook dit jaar te laten doorgaan in de tuin van het Brigittijnenklooster van Borgloon. Zo’n honderdtal mensen genoten van een diner in een prachtig kader waarna schepen van sport Kim Mommen om 20 uur de ruim 450 aanwezigen verwelkomde.

Op de tonen van Brood voor morgenvroeg begeleidde de L&M Band presentator, organisator en bedenker van Helden Eric Dupain op het podium. Tijdens het eerste deel ontving hij Jacques Vermeire en Chris Van den Abeele op het podium, waarna Moeder Barbara Wirix aanschoof en vertelde over haar werk in de townships van Oudtshoorn. Na de pauze vertelde Guy Vandersmissen over zijn carrière bij Standard. Chris Van den Abeele had intussen verteld over zijn ‘Held’ Edwig Van Hooydonck en hoe hij zijn teksten van het radionieuws net dat tikkeltje anders maakt dan die van zijn collega’s. Jacques Vermeire sprak vol bewondering over Toon Hermans, zijn ‘Held’ en over zijn rijkgevulde carrière van zanger van Kabiaar over Fonske Verzele tot DDT, wat hij als de rol van zijn leven beschouwde. Vermeire omschreef zichzelf als ‘een volkskomiek’. Net als vorig jaar mocht ook Tieneke dit jaar een nummer brengen. Op de tonen van A sky full of stars zong zij vol passie, wat bijzonder gesmaakt werd door het aanwezige publiek.

Corona

Intussen werd Sofie Vanwing, hoofd van intensive care van het Sint-Trudo ziekenhuis, letterlijk in de bloemen gezet voor het werk dat zij samen met haar team verricht had tijdens de coronaperiode, die nog steeds niet ten einde is, maar waarvan we hopen dat we toch stilaan in de staart van de pandemie terechtgekomen zijn.

De avond werd voor een laatste keer afgesloten door boer Firmin Vandeput. Zijn Vrolingen omschreef hij als het Monaco van Haspengouw. Een fusie zou er nooit komen, met niemand. “Bij de fusie tussen Tongeren en Loon is de oudste stad van het land genaaid, want Loon heeft Deneuker”, merkte de sympathieke boer uit Vrolingen op, die net als Jacques Vermeire een vader op leeftijd is en ook een jonge dochter heeft, Wendy.

Nadat Firmin Vandeput plaatsgenomen had naast Moeder Barbara, bracht Jacques Vermeire zijn wereldhit Avoir. De L&M Band zorgde voor de gepaste muziek, terwijl Jacques erop los improviseerde. Het allerlaatste woord was voor diezelfde L&M Band die, net als andere jaren, afsloot met het Limburglied Trots op Limburg.

De vijfde editie van Helden komt er op 29 juni 2022.