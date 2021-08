Ziekenhuizen willen weer patiënten spreiden: “De rek is eruit bij het zorgpersoneel”

Nu er weer meer Covid-patiënten in de ziekenhuizen in ons land liggen en de zomer op zijn einde loopt, is het een goed idee om weer meer te gaan spreiden tussen ziekenhuizen. Die oproep doet het Comité Hospital & Transport Surge Capacity woensdag. Door patiënten te verdelen over ziekenhuizen, wordt vermeden dat enkele ziekenhuizen te zwaar belast worden en het zorgpersoneel er geen verlof kan opnemen, klinkt het op Radio 1.

Er is nood aan solidariteit nu de zomer bijna gedaan is en de ziekenhuizen zich voorbereiden op mogelijk weer meer coronagevallen door het koudere weer dat in aantocht is. Dat heeft Marcel Van der Auwera van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity, dat toekijkt op de capaciteit in ziekenhuizen en van transporten, woensdagochtend gezegd op Radio 1.

Daarmee bedoelt hij: weer meer patiënten gaan spreiden over ziekenhuizen in ons land zodat ziekenhuizen in regio’s waar meer gevallen zijn niet zwaarder belast worden. Maar het is niet vanzelfsprekend, zegt Van der Auwera. “De rek is eruit bij het zorgpersoneel na bijna twee jaar Covid-19. De Brusselse ziekenhuizen hebben niet gekozen voor die lage vaccinatiegraad binnen hun bevolking. Zij zijn daar ook het slachtoffer van. Dus laat ons solidair zijn met die ziekenhuizen en nu al kijken om patiënten te gaan spreiden.”

