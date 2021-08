In de woning in de Valkstraat trof de brandweer het levenloze lichaam van de bewoner aan. — © Sven Van Haezendonck

Sint-Katelijne-Waver

Buren sloegen woensdagochtend alarm voor een woningbrand met mogelijke slachtoffers in de Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver. Even later trof de brandweer een bewoner levenloos aan. Een mug-team probeerde de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Zijn vriendin was op haar werk.