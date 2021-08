Bij een ongeval in Antwerpen zijn gisterochtend twee zusjes omgekomen bij een ongeval. G. (9) en L. (1,5) staken de straat over op het zebrapad maar werden gegrepen door een vrachtwagen van Maes Recycling, een bedrijf uit Tessenderlo. Beiden hadden groen licht. De chauffeur verkeert in shock en kon nog niet verhoord worden.